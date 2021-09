Vieri: “Scudetto? Inter la più forte. Correa e Dzeko faranno i gol di Lukaku”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Bobo Vieri ha parlato così dell'Inter dopo il 6-1 al Genoa

"Deve vincere lo scudetto, l'Inter è la più forte e la più solida. Ha preso 2 giocatori che faranno i gol che faceva Lukaku. Vedo una grande Inter ma anche un grande Milan. L'Inter ha fatto molto bene nel primo tempo col Real, poi meglio il secondo tempo del Real ma vi ricordate quando l'Inter perdeva in Champions e non vinceva poi in campionato? Il Bologna poi è una buona squadra, non è mai facile giocare contro".