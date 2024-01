Juve, Giuntoli: “L’obiettivo è tornare in Champions League. Su Samardzic…”

Su Samardzic:

"In questo momento noi siamo molto contenti della rosa che abbiamo, stiamo facendo delle cose straordinarie, il mister in primis con il suo staff. Siamo molto contenti, non abbiamo esigente particolari. Ci stiamo guardando intorno, se ci fossero delle possibilità, delle occasioni corrette dal punto di vista economico e tecnico, ma in questo momento evidentemente non ci sono state".

Ancora sul calciatore dell’Udinese:

“Se conosco il padre di Samardzic? Io posso conoscere tanti padri, ma non è quello il problema. Veramente noi siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo un obiettivo ben chiaro che è quello di tornare in Champions League che rappresenterebbe per noi un passo in avanti dal punto di vista economico e tecnico, perché comunque quest'anno non ci partecipiamo".

Sul mercato:

"Vediamo se ci sono le condizioni di un'opportunità, ripeto, un'opportunità giusta sia da un punto di vista tecnico che economico. Non si può mettere per mettere. Vediamo, il mercato è ancora lungo e vediamo. Noi non abbiamo quest'ansia, stiamo facendo molto bene, stiamo con i piedi per terra, col mister ce lo diciamo sempre, stiamo facendo grandi cose. In questo ci stiamo guardando indietro, non è per scaramanzia o per altro, ma lavoriamo giorno per giorno per crescere, poi vediamo alla fine, faremo i conti alla fine".

