Juve-Inter vale più dei tre punti. E’ un pezzo di scudetto nella fuga a 2 senza precedenti

"Solo che questa volta varrebbe tanto di più un successo nell’eterno duello dove si mischiano storie, veleni e orgoglio, perché il Derby d’Italia di stasera mette in palio il primo posto della Serie A e anche un pezzo di scudetto dopo questa fuga a due senza precedenti".

