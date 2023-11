Juventus-Inter, come se la immagina Inzaghi: il piano partita nerazzurro

Poche ore al match dell'Allianz Stadium che può dare all'Inter linfa per la prima piccola fuga stagionale

Come tutti gli allenatori, l'ha già giocata nella sua testa. Simone Inzaghi ha il focus su Juventus-Inter da un po' di tempo, perché dalla sua chiave di lettura parte il percorso di preparazione alla gara. Ha studiato il piano da applicare allo Stadium nel tentativo di fuga che l'Inter spera di portare a termine.

Se la giocherà così, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Thuram che apre varchi per Lautaro, offrendo sponda al centrocampo e scambiandosi la posizione con lo stesso Toro: così l’ha preparata Inzaghi. Nella speranza nerazzurra di creare spazi anche per i centrocampisti".