Juve-Inter, le probabili formazioni: c’è Brozovic, ipotesi Morata e risale Dumfries

Le scelte di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi per Juventus-Inter. Si avvicina il derby d'Italia, mancano meno di 24 ore

Nell'Inter torna a disposizione Brozovic, pronto a giocare da regista con Barella e Calhanoglu ai suoi lati; a sinistra conferma per Perisic, mentre a destra per Skysono in rialzo le quotazioni di Dumfries. Resta leggermente avanti Darmian, ma il ballottaggio verrà sciolto domani all'ultimo da Inzaghi. È regolarmente convocato de Vrij, ma salvo sorprese andrà in panchina visto che ha un solo allenamento in gruppo nelle gambe: provato D'Ambrosio accanto a Skriniar e Bastoni in difesa. In attacco pronta la coppia Lautaro Martinez-Dzeko.