Inter al completo per il derby d’Italia: Inzaghi recupera Brozovic e de Vrij

Tutti a disposizione di Simone Inzaghi. Eccezion fatta per Aleksandar Kolarov, rimasto a Milano, l'allenatore dell'Inter ha recuperato tutti i giocatori per il derby d'Italia di domani. Non solo Marcelo Brozovic, ma anche Stefan de Vrij, come riportato da La Gazzetta dello Sport dopo la partenza della squadra in pullman per Torino.