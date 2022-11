Juve-Inter, ecco chi recupera Allegri. Vlahovic stringe i denti. Oggi allenamento chiave

In vista della gara contro l'Inter, Massimiliano Allegri non potrà contare ancora su molti giocatori. Ma il tecnico bianconero recupera pedine fondamentali. Come riporta Tuttosport, ieri alla Continassa si sono allenati in gruppo Bremer, Di Maria, Chiesa e Vlahovic. "L’attaccante serbo stringe i denti, però continua a sentire fastidio: l’infiammazione non è del tutto passata, tuttavia va gestita in maniera diversa, trattandosi di una problematica non muscolare. La sensazione, a ieri, è che Vlahovic non sia ancora pronto per partire titolare la super sfida con l’Inter e che il tecnico livornese stia pensando di portarlo in panchina. Ma è ancora presto per la decisione definitiva: oggi pomeriggio la Juventus svolgerà un allenamento chiave per capire chi sarà della partita, dal primo minuto o a gara in corso".