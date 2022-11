Vieri: “Juve-Inter tutti vogliono giocarla. Nerazzurri, momento spettacolare”

«Sono sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. San siro o Torino sono stadi strapieni, tutto il mondo ti guarda, giochiamo per andare a giocare partite così e non gare del caz**. Una delle partite più sentite, Moratti era sempre alla Pinetina, se di solito fumava venti sigarette al giorno in quella settimana arrivava a fumarne cento. A quei tempi c'erano Buffon, Thuram, Cannavaro, Inzaghi, Del Piero, Trezeguet». Bobo Vieri ha parlato così del derby d'Italia, la partita che si giocherà domenica sera alle 20.45 e che lui ha giocato con la maglia nerazzurra e con quella bianconera.

«Mancano ventisei partite, anche se perdesse una delle due ci sono ancora tante gare, può succedere di tutto anche se è difficile per come sta andando il Napoli. Sono contento del rientro di Chiesa e degli altri rientri, magari anche se non gioca bene la Juve davanti sono forti e le occasioni se le creano. Se non ha più problemi Chiesa va a duemila, è un'arma in più. L'Inter è in un momento spettacolare e la vedo comunque a lottare per lo scudetto. L'Inter gioca bene ed è una squadra forte», ha aggiunto a proposito della sfida di domenica e della lotta per lo scudetto.