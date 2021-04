Chiellini: “Dobbiamo guardare al presente. Chiacchiere non ci interessano”

Prima dell'inizio della sfida tra Juventus e Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore dei bianconeri

"Quando esci dalla Champions qualche strascico è da mettere in preventivo, è successo anche negli anni passati. Chiaro che speravamo in un risultato diverso, soprattutto col Benevento. Ora dobbiamo essere concentrati sul presente, abbiamo una partita contro una grande squadra e non guardare al passato. Futuro di Pirlo? Siamo molto focalizzati sulle partite, queste chiacchiere non ci interessano".