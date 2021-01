Inter-Juve, buone notizie per Pirlo: Chiesa e McKennie recuperano. Alex Sandro e Cuadrado…

In vista di Inter-Juventus, arrivano buone notizie per Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico bianconero potrà contare su Chiesa e McKennie, entrambi usciti malconci dalla gara contro il Sassuolo. “Ieri hanno svolto una parte dell’allenamento con i compagni. Oggi ci sarà l’ultimo collaudo ma entrambi saranno a disposizione per la sfida scudetto. Mancherà certamente De Ligt; qualche speranza rimane, invece, per un recupero in extremis di Alex Sandro e Cuadrado ma tutto dipenderà dall’esito dei tamponi cui verranno sottoposti. Ma, come tempi, siamo davvero al limite. Anche perchè poi bisognerebbe valutare la loro condizione fisica dopo il contagio”.

