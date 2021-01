Inter, Vidal e la promessa al tifoso: la Juve nel mirino. Conte? Il cileno sa che…

erto l’ideale sarebbe stato sbloccarsi proprio contro la Juventus. Sarebbe stato come chiudere un cerchio. Visto l’andazzo, però, mercoledì a Firenze, Vidal ha pensato bene di prendersi il pallone, sistemarlo sul dischetto e spiazzare Terracciano. Ed eccolo lì il primo gol in maglia nerazzurra, arrivato con un pizzico di ritardo, visto che ci sono volute ben 20 partite prima di riuscire ad esultare”, riporta il Corriere dello Sport.

