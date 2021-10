Mourinho: “Ecco cosa mi ha detto Orsato. Insulti juventini? Magari mi vedono in strada e…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo Juventus-Roma, Josè Mourinho, allenatore giallorosso, ha analizzato così quanto accaduto

"Dell'arbitro non voglio parlare, mi voglio concentrare di più sulla partita che abbiamo fatto. Ho tante cose positive da dire sui miei ragazzi. Secondo me abbiamo fatto una grande partita. L'unica cosa negativa è il risultato, questo è il pragmatismo dei numeri. E' un progetto diverso, anche per me, ed è importante capire l'evoluzione della squadra, anche con i nostri limiti. Il rigore? La gerarchia è chiara: Veretout è il primo rigorista, Abraham è il terzo. In quel momento lui era fiducioso di segnare. Non è un problema. Sono felice che il calcio sia tornato a essere calcio, con i tifosi sugli spalti. Gli insulti degli juventini? Magari mi trovano per strada e vogliono un autografo, nello stadio per me non è un problema. La gente si diverta. Orsato mi ha detto negli spogliatoi che sul rigore il vantaggio non c'è mai, dopo questa frase non voglio discutere quanto accaduto".