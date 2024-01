TS – Juventus, in arrivo Djalo: atteso in settimana per le visite mediche

Il sorpasso sull'Inter è ormai assodato: Tiago Djalò sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore portoghese, secondo Tuttosport, in settimana sarà a Torino per sostenere le visite mediche di rito: "Da domani ogni giorno è buono per accogliere Tiago Djalò al JMedical dove si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche al suo ingaggio con la Juventus. Un passaggio formale che, in questo caso, riveste una certa importanza poiché il difensore portoghese è reduce dalla rottura del crociato al ginocchio destro".