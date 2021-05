Juventus, il tifoso Giletti: “Devastante regalare Marotta e Conte all’Inter”

Il pensiero del noto sostenitore bianconero a proposito dei due uomini che hanno messo la firma sullo scudetto nerazzurro

Al di là dei problemi di bilancio, che comunque attanagliano tutte le big d'Europa, l'Inter si gode lo scudetto conquistato con largo anticipo. Nel frattempo in casa Juventus si prova ad individuare le cause di un'annata particolarmente negativa.

A tal proposito, Massimo Giletti, noto tifoso, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: “L’errore più grande penso sia stato non aver ripreso Conte due anni fa quando si è deciso di cambiare Allegri. Regalare Conte all’Inter insieme a Marotta penso sia stato abbastanza devastante, è stato un errore strategico. Poi non bisogna cambiare allenatore perché lo chiede il gruppo squadra, non è mai un buon segno. Sulla squadra, io voglio vedere gente che soffre e che combatte. Se dovessi dire un nome, io punterei su Gasperini per ricostruire anche con una base italiana. Vedo tanti ragazzi che non sanno qual è la maglia della Juve, bisogna riportare un po’ di identità italiana in campo. E serve soprattutto qualcuno che faccia giocare”.