Capuano: “Juve ha pagato 8 mesi su 12, qualcuno ha detto scudetto illegittimo? Giusto che Zhang…”

La precisazione del giornalista su uno dei tanti attacchi giunti all'Inter nelle ultime settimane

A tal proposito, Giovanni Capuano ha precisato in collegamento con Telelombardia: "Ho discusso con qualcuno che sosteneva che 'non è giusto che abbia vinto lo scudetto una squadra che non ha pagato gli stipendi della stagione'. Io contesto questa ricostruzione: un anno fa la Juventus ha vinto lo scudetto ed ha fatto un'operazione di differimento di quattro mensilità e nessuno si è sognato di dire che fosse illegittimo perché alla fine aveva pagato 8 mesi su 12.

Penso anche che quello che Zhang sta chiedendo alla squadra, cioè di venirsi incontro, c'è anche qualcosa di corretto, sano, che dovrebbero imparare a fare tutti e che è stato accompagnato in questi mesi dalla federazione. Se non ci fosse stato questo tipo di comprensione per l'Inter, ma non solo, sarebbe stato molto complesso rispettare alcune scadenze. Se noi oggi parliamo degli stipendi di novembre e dicembre è perché hanno giustamente concesso delle deroghe".