Juventus, torna di moda lo scambio Icardi-Dybala: incastro possibile con il PSG

Il club bianconero potrebbe ritentare un'operazione di mercato già abbozzata nell'estate del 2019, quando provò a trattare con l'Inter

La Juventus non smette di pensare a Mauro Icardi: l'attaccante argentino rimane una delle prime opzioni per il reparto avanzato del club bianconero, e il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Secondo Tuttosport, Fabio Paratici potrebbe ritentare un'operazione di mercato già abbozzata nell'estate del 2019: "Sembra essercene uno non ancora in discesa, ma secondo i ben informati un po' più fattibile degli altri da portare al traguardo. È lo scambio tra Dybala e Mauro Icardi, segnalato in uscita dal Psg. Un ritorno di fiamma di quella che, nel 2019, era molto più che un'idea per l'Inter, all'epoca alle prese con la grana Maurito. I buoni rapporti Juventus-Paris Saint Germain e la stessa età dei due giocatori (entrambi attaccanti del 1993) agevolano i discorsi. Senza contare che Icardi in Italia tornerebbe volentieri e Dybala, in caso di separazione dai bianconeri, guarderebbe con un certo fascino alla Tour Eiffel. I margini per trovare un buon compromesso ci sono".