Icardi sul mercato: il PSG lo scarica, entourage al lavoro. Ritorno in Italia?

Il club parigino pensa ai rinnovi di Mbappé e Neymar: servono soldi, il sacrificio dell'attaccante argentino può aiutare

Fabio Alampi

L'avventura parigina di Mauro Icardi può terminare dopo due sole stagioni all'ombra della Torre Eiffel: secondo La Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di mettere sul mercato l'attaccante argentino per ricavare il denaro necessario per rinnovare ed adeguare i contratti delle due stelle del club, Mbappé e Neymar. L'ex capitano dell'Inter, dopo aver lasciato i nerazzurri nell'estate del 2019, potrebbe tornare in Italia:

"Anche se nessuno è pronto a dichiararlo ad alta voce, Mauro Icardi è di nuovo sul mercato. E non perché abbia deluso al Psg. Anzi, il club dell'emiro del Qatar intende sacrificarne proprio il ritrovato appeal di spietato killer d'area per la grande causa. Ossia il rinnovo di Mbappé, oltre il 2022, con adeguamento d'ingaggio ai livelli di Neymar. Soldi da ricavare in priorità con la cessione dell'ex nerazzurro che potrebbe poi garantire anche l'incasso per confermare l'erede in pectore, Kean. Se invece ad andarsene dovesse essere il campione del Mondo, allora si aprirebbero scenari più ampi che portano fino a Lionel Messi. Intanto però, il clan di Icardi si è già attivato per trovare sbocchi. In Italia e non solo".

"Pagato alla fine 50 milioni, più otto di bonus, Icardi potrebbe generare un incasso tra i 30 e i 40 milioni, e un taglio al monte ingaggi di una decina di milioni lordi, bonus esclusi. [...] L'incastro, che potrebbe includere l'eventuale rientro dal prestito a Lens del brillante 2002 Kalimuendo nel ruolo di vice Kean, non va dato per scontato. Il mercato infatti è in crisi, in particolare in Italia dove l'ingaggio di Icardi è poco compatibile con i bilanci malmessi dei club di Serie A. Ma è qui che si è mosso in anteprima il clan di Icardi, avviando per esempio un dialogo con la Roma. L'argentino, che piace sempre alla Juve, non esclude uno sbocco nella più florida Premier League, dove per esempio lo United non sembra intenzionato a continuare con Cavani".