Kempes: “Suarez non è morto. Lautaro buon giocatore per il Barça, ma l’uruguagio…”

L’ex attaccante argentino Mario Kempes, intervenuto alla radio spagnola RAC1, ha detto la sua sulla trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez:

“Suarez non è morto, ha grande forza e un’autostima terribile. Non so se Lautaro possa essere un buon ‘matador’, sicuramente sarebbe un buon giocatore per il Barça. Tutti dicono che può essere l’erede di Suarez, ma dico che l’uruguagio è uno di quei giocatori non molla mai. È molto importante per la squadra. Lautaro può essere un acquisto importante, non lo nego, perché è un ragazzo giovane, con una forza impressionante, un buon gioco e capacità di fare gol. Ma insisto sul fatto che i bottini di Luis Suarez non si fermeranno ancora, ha ancora molti anni da giocare”.