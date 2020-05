Kempes: “Lautaro? Acquisto importante per il Barça. Ma non diamo per morto Suarez”

Intervenuto ai microfoni di RAC1, Mario Kempes, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona: “Lautaro sarebbe un buon acquisto per il Barcellona. Tutti dicono che è il sostituto di Luis Suarez, ma non diamolo per morto: l’uruguaiano ha forza e ha una terribile autostima. E’ uno di quei giocatori che non abbassano mai le braccia e sul campo è molto importante per la squadra. Lautaro può essere un acquisto importante, non lo nego. È un ragazzo giovane, con una forza impressionante, un buon gioco e fa gol”.