Coronavirus, Kimmich: “Negativo, ma torno a gennaio. Problemi ai polmoni”

Il calciatore del Bayern Monaco, che ha scelto di non vaccinarsi, è negativo ma non può allenarsi al meglio: "Per via di una leggera infiltrazione nei polmoni"

Eva A. Provenzano

A fine novembre Jishua Kimmich, calciatore del Bayern Monaco, era risultato positivo al covid. Per lui prima la quarantena poi la multa: il club tedesco ha deciso di ridurre lo stipendio del giocatore, che non risulta vaccinato.

Sul sito del Bayern Monaco oggi si legge che il calciatore rientrerà a gennaio perché, anche se negativo al tampone, si sta riprendendo dai problemi polmonari legati al coronavirus.

Sul sito si leggono anche le parole del calciatore: «Sono felice che il mio autoisolamento causato dal coronavirus sia terminato. Sto meglio ma non sono ancora in grado di allenarmi a pieno per via di una leggera infiltrazione nei polmoni. Farò quindi un po' di allenamento riabilitativo e non vedo l'ora di tornare in piena attività a gennaio».

(Fonte: fcbayern.com)