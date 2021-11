Kimmich positivo al covid: doppia conseguenza per il giocatore del Bayern

Il centrocampista del Bayern Monaco è risultato positivo al covid

Il centrocampista del Bayern, Joshua Kimmich, è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva subito dopo che il 26enne è stato messo in quarantena per una settimana a causa di uno stretto contatto con un contagiato. Ora le norme sanitarie bavaresi obbligano il giocatore a rimanere confinato per almeno altri 14 giorni fino a quando i test non confermeranno che è negativo. L'estensione della quarantena ha una duplice conseguenza per Kimmich che non si è ancora vaccinato.