È pressoché certo l'addio tra Davy Klaassen e l'Inter. Il centrocampista olandese, in nerazzurro dall'agosto 2023, non rinnoverà il suo contratto con l'Inter e per lui iniziano ad aprirsi nuove strade.

Come riportato dal portale turco Fanatik, infatti, per il futuro di Klaassen c'è il Besitkas. Il club bianconero è reduce da un'annata molto negativa e per questo ha fatto un primo sondaggio per l'ex Ajax tramite Samet Ayaba, responsabile del settore calcio del Besiktas, con un'offerta di 3 mln all'anno. Su Klaassen - riporta sempre Fanatik - ci sarebbero anche club italiani e olandesi.