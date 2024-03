Arrivato come parametro zero dall'Ajax alla fine della scorsa estate, Davy Klaassen ha fin qui giocato poco con la maglia dell'Inter senza mai lasciare il segno. A Voetbal Primeur. Rafael van der Vaart ha parlato così della situazione del centrocampista olandese: "Pochi minuti per lui? Questo mi rende un po' triste. Undici minuti contro il Bologna nell'ultima gara di campionato, non sono proprio niente".