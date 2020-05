Klopp: “Ci sono cose peggiori nella vita che non vincere il campionato. I club inglesi…”

“Ci sono cose peggiori nella vita che non vincere il campionato. Molte persone intorno a noi hanno grossi problemi. Le persone muoiono”. Con queste parole il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp ha commentato lo stop del calcio per la pandemia. I Reds, quest’anno, sono vicini a scrivere la storia e a mettere in bacheca un titolo che manca dal 1990: “Che qualcuno volesse sospendere e annullare la stagione quello era il mio scenario peggiore”. Per quanto riguarda il protocollo di sicurezza con la graduale ripresa degli allenamenti collettivi Klopp ha aggiunto: “I centri di allenamento dei club professionistici inglesi rappresenteranno in assoluto i luoghi più sicuri. Nessuno si può infettare lì”.

(Bild)