Werner, si apre una possibilità per l’Inter: ma il ‘piano A’ di Marotta e Ausilio è un altro

La stagione 2020/21 potrebbe vedere l’Inter con un attacco rivoluzionato. Con Sanchez che quasi sicuramente tornerà al Manchester United, l’attenzione è su Lautaro Martinez. Se l’argentino dovesse partire direzione Barcellona, l’Inter punterebbe su Timo Werner, ma c’è da battere la concorrenza del Liverpool.

27 gol in 36 gare stagionali, secondo la Gazzetta dello Sport, il tedesco è un attaccante che si adatta perfettamente al gioco di entrambi i club. “Potente, capace di strappi improvvisi e tiri immediati e precisi (44 per cento di efficacia) può trovare nel calcio verticale di Klopp il suo parco giochi. Immediatezza, ribaltamenti e giocate profonde sono anche la cifra stilistica dell’Inter di Antonio Conte, e la compatibilità con Lukaku sulla carta è totale“, sottolinea il quotidiano.

“In questo senso, forse, meglio l’Inter del Liverpool, dove bisognerebbe coesistere con la “trinità” di Salah, Mané e Firmino. L’idea di Klopp era proprio questa, aggiungere il connazionale a quei tre, per garantirsi varianti, per aumentare la capacità di fuoco, per fare fronte a stagioni logoranti. Aggiungere un acquisto da 50-60 milioni in un reparto già coperto potrebbe non essere più un’esigenza improrogabile. E così il corteggiamento dei Reds a Werner è entrata nelle ultime settimane in una fase di stallo. Un’occasione da sfruttare per l’Inter“.

“La cifra da investire, che potrebbe scendere a 50 milioni (da 60) se il Lipsia non vincerà la Bundesliga, resta allettante per un giocatore che ha davanti gli anni migliori della sua carriera e in valigia una più che discreta esperienza internazionale. Marotta e Ausilio, però, non si muoveranno se non per rimpiazzare Lautaro. In casa Inter tutti considerano il Toro come “piano A”, ma con realismo fanno i conti con offerte di ingaggio catalane non pareggiabili. Per questo è importante scoprire subito le carte del Barcellona, non trascinare in lungo la questione ed eventualmente far scattare il paracadute Timo“.

(Gazzetta dello Sport)