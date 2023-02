Liverpool, Klopp: “Chiaro che dovremo fare qualcosa in estate. E la faremo”

L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato del futuro del Liverpool. Il periodo di transizione attraversato dal club inglese è la motivazione che gli ha fatto firmare un nuovo contratto nello scorso anno. Sicuramente la sconfitta sonora per cinque a due contro il Real in Champions League ha spiazzato tutti e adesso i Reds si trovano a lottare per un posto nella prossima CL.

«Meglio ti comporti in un momento come questo, migliori saranno i tempi dopo, e più utili saranno i brutti momenti. Si impara dai fallimenti, bisogna imparare e lo faremo. Ora siamo in quella fase calda in cui perdiamo una partita, 'tutti fuori', vinciamo una partita, 'dategli un nuovo contratto!' Sono troppo vecchio per questo. È già chiaro che dobbiamo fare qualcosa in estate, ma per ora dobbiamo solo affrontare questo momento e reagire», ha spiegato.