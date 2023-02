Gds – Il Liverpool vuole Barella: costa 80 mln. Ma l’Inter blinda il…vicecapitano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella è finito nel mirino del Liverpool: i dettagli

Matteo Pifferi

"Nicolò Barella è nella ristretta lista dei centrocampisti che il Liverpool e Jurgen Klopp seguono per rivoluzionare, durante il prossimo mercato, la squadra". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'interesse del Liverpool per Barella. L'Inter, però, non si fa trovare impreparata e ha già deciso di blindare il centrocampista classe '97 ex Cagliari.

Liverpool su Barella — "L'arrivo di Gakpo in avanti durante la finestra di gennaio è stata solo l'antipasto: la dirigenza dei Reds ha pianificato lo sbarco di 2-3 rinforzi di livello per la mediana e di almeno un difensore centrale (occhio pure a Bastoni...). E Nicolò, da tempo, è seguito dagli 007 inviati da Klopp. Non solo da Paul Goldrick, lo scout del club per l'Italia e la Svizzera, ma negli scorsi mesi anche dal responsabile degli osservatori dei Reds, Barry Hunter", spiega La Gazzetta dello Sport che sottolinea come la squadra inglese sia alla ricerca di un centrocampista forte. Il preferito è Bellingham (Dortmund) ma costa 120 mln di euro ma tra le alternative c'è anche Barella, che l'Inter valuta 80 mln di euro.

La risposta dell'Inter — Barella, al momento, ha un contratto con l'Inter fino al 2026 ed è felice in nerazzurro. "Nicolò ha un contratto fino al 2026 ed è felice all'Inter dove la prossima stagione, se il mercato e le conferme andranno in un certo modo (ovvero se oltre a Skriniar se ne andranno Handanovic, D'Ambrosio e Brozovic), sarà il vice capitano, con la fascia sul braccio di Lautaro. Siccome ha pure un ingaggio importante (intorno ai 5,5 milioni più bonus), lui di motivi per andarsene non ne ha. Anche perché è convinto della bontà del progetto nerazzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.