L’Inter è molto vicina a Kolarov, trattativa iniziata in mattinata col sì del giocatore. Conte apprezza molto giocatori già fatti, oltretutto è molto duttile tatticamente potendo fare il terzo di difesa o l’esterno di centrocampo. Con la Roma domani si entrerà nel vivo, non voleva cederlo, ma Kolarov ha deciso ed è difficile dirgli di no.

(Sky Sport)