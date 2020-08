Sky – Kolarov, sì all’Inter. Manca l’accordo con la Roma, un indizio conferma la volontà dell’esterno

L’Inter sembra essere molto vicina a chiudere un colpo per la fascia sinistra: Kolarov della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio “Il giocatore vorrebbe provare un’ultima avventura vincente per questo ha deciso di accettare l’offerta dell’Inter. Confermate le indiscrezioni di poco fa della Gazzetta dello Sport. Ora bisognerà sedersi al tavolo con la Roma per decidere il costo del cartellino. La decisione del serbo sembra ormai essere presa. Ulteriore conferma di voler tentare un ultimo acuto, la notizia di oggi del passaggio nella scuderia dell’agente Alessandro Lucci”.