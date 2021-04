Inter, Kolarov e Vidal non convocati: ecco quando torneranno a disposizione

Il difensore serbo e il centrocampista proseguono nei loro rispettivi programmi di recupero: Conte deve farne ancora a meno

L'Inter si prepara per la sfida di questa sera contro lo Spezia. Per l'occasione Antonio Conte dovrà fare ancora una volta a meno di Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, non ancora recuperati al 100% e non convocati. Il Corriere dello Sport prova a fare una stima sui tempi di recupero: "Non sono partiti per la Liguria i soliti Kolarov e Vidal, che non hanno ancora smaltito i rispettivi acciacchi. Difficile che recuperino per il Verona, più facile immaginarli a disposizione tra 10 giorni con il Crotone".