Kuzmanovic: “Inter ha cultura vincente, snobbare la Coppa Italia sarebbe folle”

Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, in un'intervista concessa a La Nazione ha parlato della finale di Coppa Italia in programma stasera:

"In una finale può succedere di tutto. Gonzalez contro l'Udinese non mi è piaciuto, ma l'ho visto trasformato contro il Basilea. La doppietta ha cambiato le sorti della sua stagione. In ogni caso sarebbe folle snobbare la Coppa Italia per le coppe europee. Non me lo aspetto dall'Inter, che ha una cultura vincente, e dalla Fiorentina, che non vince da oltre 20 anni un trofeo".