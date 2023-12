Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà allo stadio Maradona domani sera per il match tra Napoli e Inter

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà allo stadio Maradona domani sera per il match tra Napoli e Inter. Lo ha riferito lo stesso La Russa, noto tifoso nerazzurro, intervenuto all'evento de Il Riformista a Napoli. "La Juve ieri sera ha vinto - con un goal 'rubacchiato' ma a livello di gioco, intendo - quindi non mi posso permettere di desiderare che l'Inter non vinca, ma vorrei che La lotta scudetto fino all'ultima giornata fosse tra Napoli e Inter".