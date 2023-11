In Argentina – Ausilio rivela la chiave per l’acquisto di Lautaro. I tifosi dell’Atletico…

Il direttore sportivo ha raccontato dell'aiuto ricevuto per portare a Milano l'argentino che era vicinissimo al club spagnolo

Le parole di Piero Ausilio sull'acquisto di Lautaro Martinez da parte dell'Inter sono arrivate fino in Argentina e li parlano di dettaglio chiave che ha definito il presente del calciatore. Questo dettaglio, in realtà sono due. Sono due i nomi che il ds ha fatto spiegando che il Toro stava per diventare un calciatore dell'Atletico Madrid quando lui è andato a parlare con il Racing. Ma dalla parte del dirigente nerazzurro c'era Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, e dirigente del club argentino era Diego Milito.