Qual. Qatar 2022, i convocati dell’Argentina: c’è Lautaro (e anche Correa)

Il commissario tecnico dell'Argentina. Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime partite della Selecciòn (a settembre contro Venezuela, Brasile e Bolivia), valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Fra loro c'è anche l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. Ma non solo: nell'elenco figura anche Joaquin Correa, punta della Lazio e nel mirino dei nerazzurri. Ecco il tweet: