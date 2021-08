Compleanno Lautaro, l’Inter fa gruppo anche fuori dal campo: wags nerazzurre scatenate

Dopo la prima vittoria dell'Inter sul campo arriva un'ulteriore dimostrazione del gruppo che è compatto. Anche tra le wags l'affiatamento è forte. Tra tuffi e risate proprio le wags nerazzurre hanno alzato la temperatura della festa...

Il compleanno di Lautaro Martinez è stata un'ottima occasione per festeggiare ma anche per fare gruppo. Alla festa, che si è svolta nel noto locale milanese dotato di piscina (Ceresio 7), hanno partecipato prevalentemente compagni nerazzurri accompagnati dalle loro compagne. Un'ottima occasione per integrare anche i nuovi arrivi, che in campo hanno dimostrato di avere già bruciato le tappe (Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu, per esempio).