Inter, Lautaro Martinez convocato dall’Argentina per gli impegni con Ecuador e Bolivia

Lo sport in Italia si è ufficialmente fermato fino al 3 aprile. Ma in Sudamerica gli impegni delle nazionali sono rimasti invariati e, per questo motivo, il 27 e il 31 marzo l’Argentina affronterà rispettivamente Ecuador e Bolivia nelle prime gare di qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2002 che si disputerà in Qatar. La Seleccion ha poco fa emanato la lista dei convocati per queste due partite e, come presumibile, nella lista figura anche il centravanti dell’Inter Lautaro Martinez.