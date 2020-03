TS – Lautaro, il Barça lo valuta 150 milioni. Erede? Marotta tratta un giocatore di livello assoluto

“Per questo, e molti altri motivi, Leo Messi l’ha scelto per rinforzare il Barça che verrà: amore pienamente corrisposto, come dimostrano i discorsi in corso da mesi tra le due società, partiti dal presupposto che il club blaugrana, per non pagare la clausola da 111 milioni presente nel contratto dell’argentino (l’operazione non sarebbe fattibile per il fair play Uefa), tratterà Lautaro a prezzo di mercato, valutando il cartellino 150 milioni, cifra però da raggiungere tramite l’inserimento di un paio di contropartite nell’affare (da qui la necessità di trovare una quadra con l’Inter)”, spiega Tuttosport.

“Questo ha convinto Beppe Marotta e Piero Ausilio ad approntare già una strategia di uscita volta ad ammortizzare l’impatto negativo sulla tifoseria di una cessione che segnerà la storia recente del club. Non è dato ancora a sapersi chi raccoglierà l’eredità di Martinez ma, quel che è certo, è che sarà un giocatore di livello assoluto, come provano i sondaggi per Timo Werner, Anthony Martial (due vecchi pallini di Ausilio) e Pierre-Emerick Aubameyang che, insieme a Lukaku, formerebbe – una coppia da urlo e… pronta all’uso considerato che entrambi gli attaccanti sono nel pieno della maturità (oro colato per il marketing)”, aggiunge il quotidiano.