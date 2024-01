De Grandis (Sky): “Lautaro, faccio ammenda: migliorato in una cosa. Ha la cattiveria…”

E infine ha spiegato l'editorialista di Skysport: "Negli ultimi dieci di una partita che l'Inter stava vincendo quattro a zero è entrato per cercare di segnare prendendosi un pallone in mezzo al campo. Lo caratterizza la cattiveria, una cattiveria da grandi bomber che se viene convogliata per il bene della squadra diventa letale e importante per l'Inter. Fino all'anno scorso giocava troppo per se stesso, e lo avevo anche detto suscitando l'antipatia dei tifosi. Ma devo ammenda: quest'anno è migliorato. Può crescere ancora, nello scarico, nell'alzare gli occhi prima ma da questo punto di vista ha fatto già un grosso salto in avanti".