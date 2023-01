Menomale che c’è Lautaro, il Toro ha il Mondiale addosso. È l’Inter la rivale del Napoli?

"Doveva essere il Milan “giochista” il vero anti-Napoli, ma meglio soprassedere. Poi c’è stata l’illusione Juve, spazzata via dall’uragano Osimhen come una capanna di fronte all’oceano. Secondo le analisi dell’ultimo quarto d’ora, il ruolo di rivale ora potrebbe toccare all’Inter: l’unica a vincere ieri e ad aver strappato un punto a Spalletti nel post Mondiale, dopo essersi permessa addirittura di batterlo. Ma la verità è che questo sembra un campionato Gattopardo. Tutto cambia per tornare all’ordine costituito: il Napoli è lanciatissimo, +9 sul Milan e +10 sulla coppia Juve-Inter, e non si vede all’orizzonte chi possa minimamente insidiarlo. Non certo l’Inter che ha pensato alla Supercoppa e s’è accontentata del minimo sindacale, rischiando poco ed evitando di far troppo male al Verona. Tre punti che almeno sanno di ripartenza, dopo la botta di Monza e il successo romanzesco con il Parma in Coppa Italia. Ma per Inzaghi meno male che c’è Lautaro con addosso il Dna mondiale. Lautaro che, con quello di ieri, è entrato in 12 dei 38 gol nerazzurri (9 centri e 3 assist)", analizza La Gazzetta dello Sport.