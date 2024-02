Non era la prima volta che segnava alla Juve né si augura sia l’ultima, ma quel che è certo è che quei 19 gol solo in campionato, uno ogni 84 minuti, sono l’esempio di una crescita continua e costante anno dopo anno, quasi partita dopo partita. L’obiettivo è parzialmente personale per provare a ripetere le stagioni di Higuain e Immobile, quelle dei 36 gol in un solo campionato, ma soprattutto di squadra perché una ricerca di continuità e prestazioni di alto profilo del capitano nerazzurro aiuterebbe non poco l’Inter a coronare il sogno.