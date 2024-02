"Secondo concetto chiave, su cui si lavora ad Appiano: i ritmi. L’Inter vuole giocare su ritmi alti, perché sa che con la qualità abbinata alla rapidità d’esecuzione è possibile scardinare la difesa di Allegri. Al contrario, il rischio è incanalare il match su ritmi meno sostenuti: è il terreno meno preferito dall’Inter. Dopo Firenze Inzaghi ha visto la squadra un po’ stanca, soprattutto dal punto di vista mentale. Anche per questo ha concesso i due giorni di riposo. Ora la testa libera può aiutare a ritrovare intensità. Quando l’Inter la trova - leggi la partita con la Lazio a Riad - poi diventa quasi inarrestabile. C’è poi una zona del campo che è quella in cui l’Inter vince e stravince le partite. La sinistra è una specie di triangolo delle Bermuda dentro il quale finiscono gli avversari, senza possibilità di uscirne vincitori. E’ un passaggio curioso, perché i meccanismi mandati giù a memoria tra Bastoni Dimarco e Mkhitaryan sono visibili a occhio nudo da chiunque. E dunque, anche letti e preparati in anticipo, come contromosse, dagli avversari. Eppure, lì l’Inter passa sempre, lì costruisce la maggior parte delle sue fortune. Fondamentale è il timing delle giocate. Ed è qui Inzaghi sta lavorando".

"Il quarto punto non può non chiamare in causa i movimenti offensivi. Thuram e Lautaro li abbiamo visti in tutte le forme, lungo questa stagione: prima punta l’uno oppure l’altro. Contro la Juve è immaginabile vedere la versione con il francese chiamato più a girare intorno a Lautaro: in fondo, basti ricordare il gol dell’andata per avere un’idea. Thuram è chiamato a non dare punti di riferimenti alla difesa a tre di Allegri: quanto più riuscirà ad allargare quella linea, tanto più Lautaro (ma anche i centrocampisti con gli inserimenti) avranno la possibilità di andare uno contro uno dentro l’area. I concetti sono chiari, in definitiva. Ci sono tre allenamenti ancora per ripassarli", analizza Gazzetta.