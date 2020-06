Lautaro, il Barça valuta Junior Firpo 41 mln e il Betis spera nell’accordo: ecco perché

L’ultima idea in casa Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez, è quella di inserire Junior Firpo nell’operazione e valutarlo 41 milioni di euro. Operazione che riguarda da vicino anche il Betis Siviglia. Come riportano in Spagna, il Barcellona sarebbe quasi obbligato a pagare il 20% dei diritti che il Betis si riserva ancora sul giocatore. L’operazione concordata la scorsa estate si è chiusa a 18 milioni di euro fissi (da pagare in tre rate) più 12 (7 + 5) variabili. Il Betis si aggrappa a questi 12 milioni per avere un’iniezione di denaro extra per il mercato. Se l’operazione tra Barça e Inter andasse in porto, il club di Bartomeu dovrebbe pagare il restante 20% dei diritti che detiene il Betis, il che farebbe entrare nelle casse del Betis 7 milioni.

(eldesmarque.com)