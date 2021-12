Inter, è un altro Lautaro: “Non solo i gol, un gesto di ieri dimostra la crescita”

Il Corriere dello Sport elogia Lautaro Martinez e in particolare si sofferma sulla sua crescita nelle ultime giornate

Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport: “Il “Toro” è tornato. Dopo un digiuno lungo 7 partite, Lautaro ha ricominciato a fare centro. E l’ha fatto in 3 delle ultime 4 gare, tutte quelle di campionato. Ora è lui il capocannoniere nerazzurro in serie A, con 8 reti, avendo scavalcato Dzeko, fermo a 7. Gli manca ancora il sigillo europeo. Ci proverà martedì prossimo a Madrid, dove aveva già esultato l’anno scorso. Per voi vedere comunque vincere il Real. Ad ogni modo, quello di queste ultime settimane è un Lautaro in netta crescita. Al di là del gol (2 dal dischetto), è il livello delle prestazioni dell’argentino ad essere in netta crescita. Come dimostra, peraltro, il delizioso colpo di tacco con cui ha liberato Gagliardini per il primo gol”, si legge.