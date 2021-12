Lautaro: “Felici che questa Inter piaccia alla gente, segnale importante al campionato”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Inter TV

Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro lo Spezia a San Siro: "Abbiamo fatto un'ottima partita, il campo sinceramente non è nello stato in cui lo vogliamo. L'Inter ha fatto un'ottima partita di pressione e loro si sono messi tutti dietro. Abbiamo trovato meno spazio del solito, ma abbiamo vinto ed è quello l'importante. Credo che sia un segnale importante per il campionato, un segnale che ci diamo tra di noi. abbiamo lasciato qualche punto ma ora stiamo recuperando e siamo lì. Dobbiamo continuare a lavorare. Ci aspetta una partita che sarà dura, dobbiamo fare ancora meglio. Stiamo bene, siamo in forma, siamo felici di giocare questo calcio e che questo calcio e questa Inter piaccia alla gente. Siamo offensivi, creiamo tanto, è importante quello che stiamo facendo. Per portarlo avanti dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta. Erano importanti questi tre punti. Prossimi ostacoli? Servirà la testa, riposare bene e mangiare bene. Fare quello che stiamo facendo e finire l'anno bene. Cercare di andare più avanti possibile".