UEFA Champions League, Lautaro candidato per il miglior gol della settimana

Il gol di Lautaro Martinez, quello del pareggio contro il Real Madrid in Champions League, è candidato a gol della settimana sul sito dell’UEFA.

Per votare ci si deve collegare su questo link e scorrere fino la freccia fino al gol dell’attaccante nerazzurro.

In lizza con lui uno dei gol di Plea – quello dalla distanza – nella gara del suo Borussia contro lo Shakhtar. Poi Luiz Diaz che ha segnato per il suo Porto contro il Marsiglia. Concorre anche Suleymanov che ha fatto gol in Siviglia-Krasnodar.

(Fonte: uefa.com)