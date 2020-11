Lautaro: “Inter, ci manca il dettaglio: peccato. Parlano di me? Io lavoro con umiltà. A volte…”

«Peccato, avevamo fatto di tutto per vincere la partita. Non abbiamo pensato al fatto che stessimo giocando in trasferta. Peccato, siamo arrabbiati perché era una gara da vincere e abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a farlo. Dobbiamo rialzare la testa continuare a lavorare e andare avanti». Così Lautaro Martinez ai microfoni di Skysport dopo la partita persa contro il Real Madrid.

Il giocatore argentino ha anche aggiunto:

-Vi manca poco per arrivare al cerchio perfetto?

Manca il dettaglio. In questa competizione è così. I dettagli fanno la differenza. Fai di tutto per vincere ma ad un errore nostro loro fanno gol. dobbiamo lavorare, essere più attenti e concentrati e guardare avanti lavorando.

-Si parla sempre di te: se segni oppure no. Giusto così?

Lo potete dire voi. Io lavoro per me e per l’Inter, per i miei compagni. Se segni sei un fenomeno se non segni sei scarso, come si dice in Italia. Io lavoro e qualche volta riesco a segnare, a volte no. Ma sono sicuro di fare di tutto per dimostrare di essere a livello dell’Inter e di questo calcio. Sono tranquillo perché lavoro sempre con umiltà.

(Fonte: Skysport)