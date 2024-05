Dopo una lunga trattativa, l'Inter e Lautaro Martinez hanno raggiunto un accordo per il rinnovo dell'argentino fino al 2029. Secondo la nuova intesa il Toro dovrebbe guadagnare, come sottolinea Repubblica, 9 milioni di euro a stagione di base fissa più 2 di bonus di cui 1,5 milioni raggiungibili in modo semplice, come la qualificazione alla prossima Champions League o in base al numero di reti stagionali.