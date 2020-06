MD – Lautaro, l’Inter ha il coltello dalla parte del manico: Barcellona, si andrà per le lunghe

Lautaro Martinez rimane il grande obiettivo di mercato del Barcellona: la stampa spagnola ribadisce da tempo sia l’interesse dei catalani che l’ambizione del giocatore di giocare insieme a Messi, ma l’Inter non intende concedere sconti sui 111 milioni di euro della clausola rescissoria. Secondo il Mundo Deportivo, la dirigenza nerazzurra sa di avere il coltello dalla parte del manico, dal momento che conosce apertamente le intenzioni dei blaugrana, desiderosi di assicurarsi un erede di livello e di prospettiva per Luis Suarez.

Il Barcellona non è preoccupato dal presunto interesse del Real Madrid, facendosi forte della volontà del Toro di approdare al Camp Nou: tuttavia, servirà prima cedere per raccogliere il denaro necessario per finanziare l’operazione. Una trattativa destinata ad andare per le lunghe.