FCIN1908 / Inter-Lautaro, incontro: ora confronto agente-giocatore e poi…

L'agente di Lautaro Martinez e i dirigenti dell'Inter hanno avuto già oggi il primo faccia a faccia per parlare del rinnovo del contratto dell'attaccante .

Non è avvenuto nella sede nerazzurra ma, come appreso da FCIN1908.it, si è tenuto invece lontano da occhi indiscreti, come da richiesta da parte dell’entourage. Primi dialoghi schietti, oggi l'agente Camano si confronterà con il suo assistito e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto con il club nerazzurro.