Inter, Lautaro: “Abbiamo parlato in settimana, continuiamo così. Conte un martello”

Intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Sassuolo-Inter, Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro, ha analizzato così quanto accaduto nei primi 45′ del Mapei Stadium, che la squadra di Antonio Conte ha chiuso in vantaggio per 2-0:

“In settimana abbiamo parlato, anche prima della partita. Siamo contenti, dobbiamo continuare così. Conte un martello? Lui è sempre così, ci trasmette le sua voglia e noi la riportiamo in campo. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo in entrambe le fasi, dobbiamo continuare così per portare i tre punti a casa“.

(Fonte: Sky Sport)